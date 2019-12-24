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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! 16 ilde çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin TSK’daki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon düzenlendi. Baskınlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

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