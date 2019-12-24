İstek Vakfı'nda 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıı! Avukatı Twitter'dan yardım istedi

İstek Vakfı'yla ilgili sosyal medyada korkunç bir iddia yer aldı. Avukatı Betül Altınsoy'un iddiasına göre İstek Vakfı'nda 5 yaşındaki bir kız çocuğu öğretmeni tarafından taciz edildi ve marka değerimize zarar veri bahanesiyle olayın üstü örtülmeye çalışıldı. Ailenin avukatı Betül Altınsoy sosyal medyadan yardım istedi.

İstek Vakfı'nda 5 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Ailenin avukatı Betül Altınsoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konunun duyurulması için sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Altınsoy aynı zamanda İstek Vakfı'nın olayın üzerini kapatmaya çalıştığını da ifade etti.

2017 yılında İstek Vakfı'nda bir kız çocuğunun tacize uğradığını Twitter hesabı üzerinden açıklayan avukat Betül Altınsoy, sürecin 5 yaşındaki kızın yüzme derslerinin olduğu günlerde okula gitmek istememesi ve tepki vermesiyle başladığını şöyle anlattı:

Olayı duyurun ricası! 5 yaşında bir çocuğun avukatıyım

''Ben Betül Altınsoy. İstek Vakfı'na ait bir anaokulunda cinsel istismara uğramış 5 yaşında bir çocuğun avukatıyım. Sizden duyurmanızı istediğim bir ricam var. Kızımız 2017 yılında İstek Vakfı Anaokulu'na gitmekteydi.

Küçük kız okula gitmek istemeyince aile şüphelendi

Süreç, yüzme derslerinin olduğu günlerde küçük kızın okula gitmek istememesi ve tepki vermesiyle başladı. Aile durum karşısında şüphelenmeye başladığında kızına neden okula gitmek istemediğini sormaya başladı.

Okul yıkıldı artık gitmeyeceksin deyince her şeyi anlattı

Bunun üzerine küçük kızımız detaylar vermeye başladı. İyice şüphelenen ailenin kızlarına "okul yıkıldı artık gitmeyeceksin" demeleri üzerine ise kız yaşadığı her şeyi anlatıyor. Burada paylaşmak istemediğim korkunç ifadeler! Tam bu noktada ailenin karşısında bir duvara dönüşen İstek Vakfı'nın dert ettiği tek bir konu oldu.

Ben Betül Altınsoy. İstek Vakfı'na ait bir anaokulunda cinsel istismara uğramış 5 yaşında bir çocuğun avukatıyım. Sizden duyurmanızı istediğim bir ricam var. — Betül Altınsoy (@betulaltinsoy) December 23, 2019

Marka değeri 5 yaşında bir çocuğun yaşadığı bu korkunç olaydan daha önemliydi

İsmimiz basında geçmesin! Çünkü İstek Vakfı'na göre marka değeri 5 yaşında bir çocuğun yaşadığı bu korkunç olaydan daha önemliydi. Sanık yüzme öğretmeni Samet A.'yı işten çıkartan okul ne ailenin sorularına bir cevap verdi ne de olayın gerçekleştiği mekanın kamera görüntülerini paylaştı.

Aile ikinci bir skandalla karşı karşıya kaldı

Bir oyalama sürecinin arkasından okul, savcılık tarafından istenen görüntüleri teslim etmek zorunda kaldı. Ancak bu sefer de aile ikinci bir skandalla karşı karşıya kaldı.

Olayı mahkemeye taşıdık ama üzerimizdeki baskı bitmedi

Olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntüler mevcut, olaydan sonrası mevcut, ama tam süreci, yani 2017'nin Ekim ayını içeren görüntüler yok! Karşımıza örülen duvara rağmen iddianameyi hazırlattık ve süreci mahkemeye taşıdık ancak üzerimizdeki baskı bitmedi.

Küçücük bir çocuğun istismarını örtmeye çalışıyorlar

5 yaşında bir çocuk, adli tıp dahil 3 yerde hiç çelişkisiz tüm süreci anlatıyor, fakat koca koca insanlar küçücük bir çocuğun istismarını örtmeye çalışıyor. Vakfın hukuk müşaviri mahkemeye gelmiş davayı izlerken okul görevlileri aynı ifadelerle üç maymunu oynuyor. Kamera kaydı görüntülerindeki şüpheli durumun üzerine gidilmesi gerekirken mahkeme bilirkişi raporu istiyor.

Hiçbir marka değeri 5 yaşında bir çocuktan daha önemli değildir! Bu davanın avukatı olarak önümüze örülen duvara karşı sizden mahkemenin sormadığı soruyu sormanızı ve sesimizi duyurmanızı istiyorum: #GörüntülerNeredeİstekVakfı ! — Betül Altınsoy (@betulaltinsoy) December 23, 2019

Görüntüler nerede istek vakfı?

Görüntülerin ortaya çıkması için çalışmalarına devam edeceğini ifade eden avukat Betül Altınsoy ifadelerini şöyle sonlandırdı;"İstenen rapor uyku odasının tenha bir yer olup olmadığı! Yani "görüntüler nerede?" diyemeyen mahkeme, çocuğun çelişkisiz ifadesine ve sanık ile kurumunun şüpheli hâllerine rağmen uyku odasının tenhada olmamasını sanık lehine kullanma girişiminde! Bu konu ilk gündeme geldiğinde henüz iddianame hazırlama aşamasındaydık. Çok yol katettik ancak aynı engeller devam etti ve ediyor.

Hiçbir marka değeri 5 yaşında bir çocuktan daha önemli değil

Hiçbir marka değeri 5 yaşında bir çocuktan daha önemli değildir! Bu davanın avukatı olarak önümüze örülen duvara karşı sizden mahkemenin sormadığı soruyu sormanızı ve sesimizi duyurmanızı istiyorum: #GörüntülerNeredeİstekVakfı"

İstek Vakfı kimin?

İstek Vakfı, 1985 yılında Bedrettin Dalan tarafından kurulmuştur. Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip kurum 12 Anaokulu, 12 İlkokul, 12 Ortaokul, 10 Lise, 7 Fen Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile eğitim veriyor. İstek Vakfı'nın okullarının ilki Göztepe-Çiftehavuzlarda kurulan Semiha Şakir Lisesi'dir.