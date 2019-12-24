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Galatasaray'da Selçuk İnan'dan veda kararı

Galatasaray'ın Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu maçta performansıyla eleştirilen Selçuk İnan, veda kararı aldı.

Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen gösterdiği başarılı performansın ardından takımda kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan, yolun sonuna geldi.

Sezon sonunda bırakıyor
Teknik Direktör Fatih Terim’in gözünden iyice düşen tecrübeli futbolcu, başka bir takıma gitmek istemediği için sezon sonunda futbolu bırakıyor.

Terim'in ekibinde yer alması bekleniyor
Selçuk İnan’ın futbolu bıraktıktan sonra da farklı görevlerde Galatasaray’a hizmet etmek biliniyor. Selçuk İnan'ın en kötü ihtimal Fatih Terim'in ekibinde yer alması bekleniyor.

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