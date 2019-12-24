Radamel Falcao'ya sürpriz talip

Katar Ligi takımlarından Al-Duhail, Falcao'yu takibe aldı. Katar kulübünün, yıldız oyuncunun transferi için devrede olduğu belirtildi.

Süper Lig'de bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen ve Avrupa'ya erken havlu atan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Al-Duhail, Falcao'yu takibe aldı

Transfermarketweb'de yer alan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Duhail, Falcao'yu takibe aldı. Katar kulübünün, yıldız oyuncunun transferi için devrede olduğu belirtildi. Kolombiyalı golcü, sezon başında aylarca süren uğraşların ardından bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

10 resmi maçta 2 gol kaydetti

Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetti.