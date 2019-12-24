Yılbaşı için en kolay hindi tarifi Arda'nın Mutfağı'ndan

Yılbaşı hindisi tarifi arayanlar için hem kolay hem de lezzetli bir tarifi Arda'nın Mutfağı'nda bulduk. Şef Arda Türkmen'in tarifleri arasında yer alan fırında yılbaşı hindi tarifiyle 4 ila 6 kişilik bir yemek hazırlayabilirsiniz. İşte yılbaşı hindisi nasıl yapılır, yılbaşı hindi yemekleri tarifleri arayanlar için en pratik öneri.

Yılbaşı geldi çattı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi için hanımlar yılbaşı hindi tarifleri aramaya başladı. Biz de Türkiye'nin en çok sevilen şefi Arda Türkmen'in tarifleri arasından çok kolay bir fırında yılbaşı hindisi tarifi bulduk. Arda'nın Mutfağı yılbaşı hindisi tarifi için gerekli malzemeler listesi biraz kabarık ancak gözünüz korkmasın. Şahane bir yılbaşı hindisi hazırlamak için kolları sıvayın. 4 ila 6 kişilik bir hindi pişirmek için 3 ila 4 saat hazırlık süresi geçirmeniz gerekiyor. En pratik tarifte bile bu süre kısalmaz. O nedenle önce gününüzü bu tarifin pişme süresine göre hazırlayın. İşte malzemeler listesi

- 1 paket tost ekmeği ( mümkünse dilimlenmemiş olsun – iri küpler halinde kesip 1 gün kurumaya bırakın ya da fırında iyice kurutun )

- 3 adet kereviz sapı ( iri doğranmış )

- 1 iri boy beyaz soğan ( iri küpler halinde kesilmiş )

- 3 adet havuç ( iri doğranmış )

- 2 su bardağı tavuk suyu

- 80 gr tereyağı

- Tuz

- Karabiber

Hindi iç harcı nasıl hazırlanır?

Hindi pişirmeye öncelikle iç harcı hazırlayarak başlayın. Tavada tereyağını eritin. Kereviz, soğan ve havucu tereyağın içine atıp iyice renk almalarını sağlayın. Tuz ve karabiber ekleyin, hepsini iyice harmanlayın. Hemen ateşten alın ve tavuk suyunu ekleyin. Ekmeğiniz de bu karışıma atıp iyice harmanlayın.

Not: Ekmeklerin iyice bayatlamış ya da kurutulmuş olması harcın lapa gibi olmasını engellemesi açısından çok önemlidir.

Yılbaşı hindisinin hazırlanışı

Hindiyi içi ve dışı kuruyacak şekilde kâğıt mendil ya da mutfak havlusuyla iyice kurulayın. Bu işlemi birkaç kere tekrar edin. Hindiyi tereyağı ile özellikle kanat içleri ve uçları, butları ve tüm derisine iyice yedirmek suretiyle, yağlayın. Tuz ve karabiber serpin ve derinin her yerine elinizle ovalayarak yedirin.

Hazırlamış olduğunuz harcı hindinin kalça kısmından doldurmaya başlayın. Kalça kısmı dolunca boyun kısmındaki boşluğa da harcınızdan doldurun. Fırın ipi ile hindinizin kuyruk kısmına bir tur atın ve butların ucundaki kemikleri çapraz yaparak ip ile kuyruğa bağlayın.

Aynı ipi hindinin sağ ve sol tarafından geçirdikten sonra kanatları da ipin altında kalacak şekilde hindinin yanlarına tutturun ve boyun kısmında ipi bağlayın.

Not: Burada amaç hindinin fırında pişerken şeklinin bozulmamasını sağlamaktır. Bu bağlamayı yapmazsanız hindi piştikten sonra kanatları ve butları açık ve dağınık gözükür.

Hindiyi fırın tepsisine alın. Üzerine, ucunda havuç parçaları olan kürdanlar saplayın. Fırın tepsinizi her tarafı kapanacak şekilde alüminyum folyo ile kapatın.

Not: Havuçlu kürdanlar yükseklik yaparak, folyonun hindiye yapışmamasını sağlayacaktır. Fırınınızı 220 dereceye gelen kadar ısıtın.

Hindiyi fırına atın ve ilk yarım saat 220 derecede pişirin. Daha sonra fırın ayarını 170 dereceye düşürün ve hindiniz kaç kilo ise çarpı 40 dakika pişirin.

Yılbaşı hindisi fırında ne kadar kalmalı?

Örneğin 6 kilo hindi için 6x40 dakika = 240 dakika fırında kalması gerekecektir. Pişirme işlemi bittikten sonra folyonuzu çıkartın ve üzeri kızaracak şekilde fırında 15 – 25 dakika kadar daha bekletin.

Fırından çıkarttıktan sonra 20 dakika dinlenmesi için bekleyin. Göğüs kemiğini bıçağınızla referans alarak verev bir şekilde önce çıtır dış deriyi bir kalıp olarak çıkartın, sonra göğüs etini dilimleyin. Butları elinizle kırın ve didikleyin.

Gravy sos tarifi

Hindiyi pişirdiğiniz fırın tepsisinde kalan bol su, hinindin yağlarının eriyip akması ve hininin özsuyunun birleşmesi sonucu ortaya çıkar ve bu öz su gravy’nin temelidir.

Bir kaşık ya da kepçe ile karışımdaki yağı ayırın ve tepsinin dışında bir kaba biriktirin. Fırın tepsisinde kalan hindinin öz suyunu aynı tepsi ile direk ateşe alın ve bir tahta kaşık ya da spatula ile tepside kalan bütün parçaları kazımaya ve suya karıştırmaya başlayın. Ateş üstünde tıkırdamaya başlayınca 1 bardak beyaz şarap ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

1 avuç kadar un ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım kıvam almaz ise biraz daha un ekleyin. ( dikkat çok fazla un eklememeye gayret edin ) Ateşi kısın ve 15 -20 gram tereyağı ekleyip sosu bağlayın. Dilimlediğiniz hindinin üzerine dökerek servis edin.