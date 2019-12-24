Cengiz Ünder için ABD'den flaş iddia

Kariyerini İtalya'da sürdüren Cengiz Ünder, Roma'dan ayrılabilir. Cengiz Ünder'in adı, Sevilla ve Tottenham ile anılıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için Amerika Birleşik Devletleri merkezli, Bleacher Report'tan flaş bir iddia geldi.

Ya Tottenham ya Sevilla

Haberde, Cengiz Ünder'in kariyerinde değişiklik yapabileceği, İngiltere'den Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham ve İspanya'dan Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı Sevilla'nın milli futbolcuyla ilgilendiği yazılıyor.

Sözleşmesi 2023'e kadar

Roma Kulübü, Ağustos ayında Cengiz Ünder ile 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı.