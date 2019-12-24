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Araç çekmeyle ilgili yeni düzenleme! Artık park cezası var çekme yok

Trafik Vakfı tarafından yasak yere parkedilen araçlar otoparka çekiliyor ve bunun için de çekme parası alınıyordu. Artık aracın otoparka çekilme devri bitti, bundan sonra sadece park cezası kesilecek.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliğİ'nden İstanbul Trafik Vakfı'nın artık araçları çekmeyeceği duyurulmuştu. Bugün de İçişleri Bakanlığı'ndan gelen habere göre çok önemli bir genelge yayımlandı.

Artık aracı olanlar için "aracım çekilir mi acaba?" derdine son. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre araçlar artık trafik düzenini etkilemediği sürece parka çekilmeyecek sadece para cezası yazılacak.

Sadece park yasağı cezası yazılacak

Söz konusu araçlara sadece park yasağı cezası yazılacak. Genelgeye göre park halindeki araçlar şu hallerde çekilebilecek:

*Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre,
*Yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre,
*Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına,
*Kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede,
*Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar.

ARACIN OTOPARKA ÇEKİLME CEZASI NE KADARDI?

Yasaklı yere park edilen araçlar emniyete ait trafik vakfı tarafından otoparklara çekiliyordu. Bunun için de aracı çekilen kişiden 90 lira parka çekme ücreti alıyordu. Artık trafiği aksatmadığı müddetçe araçlar çekilmeyecek, sadece yasaklı yere park cezası kesilecek. Yasaklı alana park cezası ise 134 lira olarak uygulanıyor. 

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