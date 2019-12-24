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Rodriquez'in menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe’nin istediği sol bek Rodriguez’in menajeri Beşiktaş derbisini Kadıköy’de izledi. Yönetim, İtalyan ekibi Milan ile görüşmelere devam ediyor.

Fenerbahçe'nin sol bek için istediği isimlerin başında gelen İsviçreli Ricardo Rodriguez’in menajerinin Beşiktaş derbisini Kadıköy’de izlediği belirtildi.

Kiralama formülü
27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, Milan ile satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi Rodriguez’i bonservisiyle satmak istiyor.

Milan 8 milyon euro istiyor
Milan, oyuncunun satışından 8 milyon euro gelir bekliyor. İki kulüp arasında yapılan bu görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılacağı belirtildi.

5 maçta skora katkı sağlayamadı
Bu sezon Milan’da sol bek pozisyonu için Abel Hernandez ile rekabet içine giren Rodriguez, oynadığı 5 maçta henüz skora katkı sağlamadı ve 388 dakika görev yaptı.
 

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