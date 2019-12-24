Bülent Kuşoğlu kimdir nereli vefat eden sanatçı eşi Tülin Kuşoğlu kimdir?

Son günlede tartışma ve iddiaların gündeminde olan Bülent Kuşoğlu kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Uzun yıllardır siyasetin içinde olan Bülent Kuşoğlu aslen Erzurumlu ve 1958 doğumlu. Sosyal güvenlik konularında da çalışmalar yapan Bülent Kuşoğlu'nın vefat eden eşi, TRT Türk Sanat Müziği sanatçısı Tülin Kuşoğlu idi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş'ın ortaya attığı iddialar sonrası merak edilen isimlerden biri oldu. Uzun süredir siyasetin içinde olan Bülent Kuşoğlu aslen Erzurumlu ve 1958 doğumlu. Siyasal bilimler fakültesi mezunu olan Bülent Kuşoğlu sosyal güvenlik konularında da çeşitli çalışmalar yaptı.

Bülent Kuşoğlu'nun eşi, TRT Türk Sanat Müziği sanatçısı Tülin Kuşoğlu 2016 yılında vefat etti.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kuşoğlu, geçmişte Maliye Bakanlığı hesap ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. İşte Bülent Kuşoğlu hakkında merak edilenler…

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu, 1958 yılında Erzurum’da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye’dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere’de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.