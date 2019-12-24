Selvi'nin yazısı olay! Belediyenin, TOGO'nun ve Sinan Aygün'ün avukatı aynıymış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'yı karıştıran rüşvet iddiasıyla ilgili Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, TOGO Kuleleri’nin ve Sinan Aygün’ün avukatlarının aynı olduğunu yazdı.

Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürmesi gündeme oturdu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Aygün ile Yavaş arasındaki iddiaya ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, çok konuşulacak bir detayı yazdı.

3'ünün de avukatı aynıymış

Selvi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, TOGO Kuleleri’nin ve Sinan Aygün’ün avukatlarının aynı olduğunu, aradığı avukatın iddiayı doğruladığını aktardı.

Selvi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin avukat Mehmet Ali Alan ile avukatlık sözleşmesini iptal ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Alan'la yaptığı görüşmeyi aktaran Selvi şunları söyledi:

"Mehmet Ali Alan’la konuştum. Alan, 'Evet. Doğru. Üçünün de avukatıyım' dedi. 'Peki sizin yaptığınız doğru mu?' diye sordum. Mehmet Ali Alan, bunda bir sorun görmediğini, çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sinan Aygün ve TOGO’nun menfaatlerinin aynı yönde olduğunu, zıt yönde olsa davayı alamayacağını söyledi. Mehmet Ali Alan, 26.12.2016 tarihinde TOGO ve Sinan Aygün’ün, bir gün sonra ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın vekâletini üstlendiğini ifade etti.

Alan, 11 Nisan 2019 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5’inci İdare Dava Dairesi’nin yürütmenin durdurulması kararını reddettiğini, 30 Nisan tarihinde ise hukuk müşavirliğinin sorusu üzerine 10 Mayıs 2019 tarihinde davanın geldiği aşamayı bildirdiğini söyledi. Kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra ise 11 Temmuz 2019 tarihinde belediyenin isteği üzerine kararı avukat Gamze Zorapoğlu’na WhatsApp’tan gönderdiğini söyledi.

Avukat Alan, davanın sonucu hakkında belediyeyi neden bilgilendirmediğini, neden ancak belediyenin sorması üzerine yanıt verdiğini ısrarla sormam üzerine, böyle bir zorunluluğunun olmadığı yanıtını verdi. Dün itibarıyla, Alan’ın avukatlık sözleşmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi."

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