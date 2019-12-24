Cep telefonu mesajları nereye nasıl şikayet ediliyor? KVKK başvurusu

Cep telefonunuza sürekli reklam içerikli mesajlar geliyorsa bunu Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet edebilirsiniz. KVKK böyle bir şikayeti değerlendirdi ve hastasına reklam içerikli mesaj atan bir doktora 50 bin lira ceza verdi.

Cep telefonunuza onay vermediğiniz halde reklam içerikli mesajlar geliyorsa bunu şikayet edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken KİŞİSEL VERİ İHLAL bildiriminde bulunmak.

Online başvuru yok yazılı olacak

Başvurularınızı yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) iletiyorsunuz. Şu anda internet üzerinden başvuru yapılamıyor. İlerleyen dönemlerde internet üzerinden de başvuru imkanı verilecek.

Kişisel veri ihlal bildirimini yazılı olarak aşağıdaki adrese göndermeniz gerekiyor.

Kurumun ayrıca ihlal bildirimleri için ALO 198 hattı bulunuyor.

Yasalar gereğince kurum ve kişiler sizin rızanızı almadan cep telefonunuza reklam içerikli mesajlar atamaz ve sizi arayamazlar. Bunun için sizden onay almak durumundalar.

Onay vermediğiniz kurum ve kişilerin reklam içeriği gönderimlerini şikayet ettiğinizde bu kurum ve kişiler para cezası alıyor. Ankara'da bir doktor hastalarına izinsiz olarak mesaj attığı için 50 bin lira ceza aldı.