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Abdullah Ağar : 'Plan tutarsa sınır karışacak Türkiye'de olaylar patlayacak'

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İDLİB'den Türkiye'ye başlayan göç akını devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan endişe yaratan uyarılar geldi. Ağar, "Planları tutarsa hem sınır hattı karışacak hem de Türkiye'de olaylar patlayacak' dedi.

Rusya destekli Suriye ordusu son 3 gündür, ülkede silahlı muhaliflerin bulunduğu son vilayet olan İdlib'e yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılar sonrasında İdlib'deki siviller tası tarağı toplayıp Türkiye'ye doğru yola düştüler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre 80 bin kişilik yeni bir göç dalgası Türkiye'ye doğru geliyor. 

Planları tutarsa Türkiye'de olaylar patlar

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar bu göçe ilişkin bugün sosyal medya hesabından çarpıcı uyarılar yaptı. Göçün görüntülerini paylaşan Ağar, 'çok tehlikeli ve sinsi bir oyun tezgahlanıyor' diyerek şunları anlattı:

-Bu yıkım, bu dram, bu travma; çok daha büyük yıkımları-dramları-travmaları besler ve tetikler. Bu biçareler üzerinden birileri çok tehlikeli, sinsi ve büyük bir oyun tezgahlıyor. Korkum ve kaygım şu: Planları tutarsa hem sınır hattı karışacak hem de Türkiye’de olaylar patlayacak!

-İdlib’te Rusların ve Rejim’in öncelikli amacı bence M-5’e ulaşmak. Sonra ki safhalarda M-4’ün güneyini ele geçirmek isteyecekler. Bütün bunları da mutabakattaki yükümlülüklere dayandıracaklar. Bu gerçekleşirse, asıl didişme ve kırılma bundan sonra başlayacak.

Kızılca kıyamet kopacak

-Mutabakata uymaz, ana kitlenin sıkıştığı yerleri ve şu anki gibi sivilleri vurup, korkuya, paniğe, kaçışa ve Türkiye içine göçe sürüklerlerse asıl kızılca kıyamet o zaman kopacak. Türkiye hem Rejim-Rusya ve İran’la karşı karşıya kalacak, hem İdlib’teki sivillerle ve radikallerle!

İDLİB'DE NELER OLUYOR?

Rusya Ağustos ayında İdlib'de yeniden ateşkes ilan edildiğini açıklamış, ancak buna rağmen çatışmalar devam etmişti. Vilayette Nisan ayından bu yana yaklaşık bin sivil yaşamını yitirdi, 400 bin kişi ise yerini terk etmek zorunda kaldı. İdlib'de hali hazırda yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Son 3 gündür Esad yönetiminin saldırılarını artırması ile birlikte 80 bin kişi evlerini terkederek Türkiye'ye doğru göçe başladı. 

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