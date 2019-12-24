Baba Vanga kehanetleri bomba 2020'de Donald Trump ölecekmiş

Putin suikastle Trump beyin tümörüyle ölebilir

Buna göre; Rusya lideri Putin, Kremlin içinden gerçekleştirilecek bir suikast sonucu hayatını kaybedebilir. Azil süreciyle başı büyük dertte olan ABD lideri Trump da beyin tümörü nedeniyle sağır kalabilir, belki de ölebilir. Hafızası kuvvetli olanlar, Baba Vanga’nın geçen yıl için yaptığı söylenen tahminlerinde de Putin ve Trump’ın hayatının tehlikede altında olduğunu öngörmüştü.