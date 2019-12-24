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3 yıllık pasaport harcı kaç para oldu 2020 yeni zam geldi

2020 yılına az bir zaman kala pasaport harçlarına okkalı bir zam geldi. Pasaport harçları yüzde 22.58 oranında arttı. 2019 yılında 4 ve 10 yıllık pasaport harcı 812 lirayken 2020 yılında 4 ila 10 yıl arasında değişen yeni pasaport harcı 995 lira olacak. 6 aylık pasaport harcı ise 208.8 lira olacak.

2020 yılına girmeye sayılı günler kala pasaport harçlarına yeni zam geldi. 2022 yılında yurtdışına çıkmak isteyen vatadaşlar 1 yıllık pasaport harcı için 304 lira, 4 ila 10 yıl arasında değişen pasaport harcı için ise 995 lira ödeyecek. 

2019 yılında 4 ve 10 yıllık pasaport harcı 812 lirayken 2020 yılında 4 ila 10 yıl arasında değişen yeni pasaport harcı 995 lira olacak.

2020 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

Pasaport (6 aylık)

2019 harcı: 170.40 lira

2020 harcı: 208.8 lira

Pasaport (1 yıllık) harcı

2019 harcı: 248.40 lira

2020 harcı: 304.5 lira

Pasaport (2 yıllık) harcı

2019 harcı: 405.5 lira

2020 harcı: 497 lira

Pasaport (3 yıllık) harcı

2019 harcı: 575.9 lira

2020 harcı: 705.9 lira

Pasaport (10 yıllık) harcı

2019 harcı: 812 lira

2020 harcı: 995 lira

Pasaport harç ücretlerinin yanı sıra pasaport alımı sürecinde defter bedeli de ödeniyor. Geçtiğimiz yıl defter ücreti olarak 133,50 TL alınmıştı. Pasaport zamlı harç ücretlerine defter bedelini ekledikten sonra Pasaport için harcayacağınız toplam ücreti görebiliyorsunuz.

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