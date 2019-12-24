Mahkemeden Osman Kavala kararı Gezi Parkı davası görüldü

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 28 Ocak'a ertelendi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Kavala'nın tutukluluğu devam
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.
Bir sonraki duruşma 28 Ocak 2020’de yapılacak.