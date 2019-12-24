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Rauf Denktaş'ın yeğeniyim deyip dolandırıcılık yapan adam yakayı ele verdi

BURSA'da "Rauf Denktaş'ın yeğeniyim, fakir öğrencilere laptop hediye ediyorum" deyip para toplayan dolandırıcı Bursa polisi tarafından yakalandı.

Kendisini Kıbrıs'tan gelen, Rauf Denktaş'ın yeğeni ve aynı zamanda öğretim görevlisi olarak tanıtan Bayram İ. "Fakir öğrencilere laptop hediye ediyorum" diyerek vatandaşlardan yardım topladı.

Parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı

Bu yolla 74 yaşındaki ayakkabı imalatı yapan Hilmi Demirtaş'a da ulaşan Bayram İ., öğrencilere vereceği bilgisayarların bandrol parasının ödenmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, fakirlere yardım edeceğini düşünerek Bayram İ.'ye 225 lira verdi. Parayı aldıktan sonra kayıplara karışan Bayram İ.'den şüphelenen Demirtaş, Bursa'da ve Kıbrıs'ta bulunan üniversiteleri arayarak böyle bir çalışanlarının olup olmadığını sordu. Şahsın bu kurumlarda çalışmadığını öğrenince dolandırıldığını anlayan Demirtaş, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi

Ayakkabı dükkanına gelerek Demirtaş'ın ifadesini alan polis ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Dolandırıcının kimliğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bayram İ.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde Bayram İ.'nin Orhangazi'de olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu Orhangazi ilçesinde Bayram İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen Bayram İ. burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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