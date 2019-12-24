HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor deplasmanda kral

İhlas Haber Ajansı

Deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 15 puana ulaştı. Bordo-mavililer deplasman sıralamasında lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'de deplasmanda iç sahaya göre daha başarılı sonuçlar elde eden bordo-mavililer, dün akşam da Konyaspor'u 1-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı.

Bu sezon deplasmanda sadece Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Trabzonspor, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dış sahada şu ana kadar 15 puan toplayan bordo-mavili ekip, söz konusu haftalar itibarıyla deplasmanda aynı puan sahip olan Medipol Başakşehir'in önünde averajla lider durumda yer alıyor.

Deplasmanda iç sahaya göre daha çok puan topladı
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u yenerek dış sahada, evine göre daha çok puan toplamış oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 8 maçta 14 puan toplarken, deplasmanda ise 15 puan elde ederek iç sahaya göre daha iyi bir performans ortaya koydu.

2010-2011 sezonundan sonraki en iyi dış saha puanı
Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra söz konusu haftalar itibarıyla en iyi dış saha puanına ulaştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan ile ilk sırada yer alıyordu. Bordo-mavili takım, bu sezon da 15 puan ile deplasmanda sıralamasında zirvede bulunuyor.

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1
Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3
Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar : 'Plan tutarsa sınır karışacak Türkiye'de olaylar patlayacak'
Bahçeli'den Kanal İstanbul çıkışı: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri milli
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı!
Figen Yüksekdağ'dan Abdullah Öcalan için skandal sözler
Fatih Portakal'ın Kanal İstanbul komplo teorisi! Aytunç Aytındal söylemiş
Selvi'nin yazısı olay! Belediyenin, TOGO'nun ve Sinan Aygün'ün avukatı aynıymış
ÖNCEKİ HABERLER
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye götürüldü
Yerli otomobil fiyatı ne olacak kaç paradan satılıcak?
Mahkemeden Osman Kavala kararı Gezi Parkı davası görüldü
Düzce'de dikkat çeken DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Premier Lig'in 2 devi Isco için kapışıyor
Yerli otomobili kim yaptı? Zorlu da var işte 5 babayiğit
Yorumlar 1 yorum