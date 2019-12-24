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Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye götürüldü

ORDU'da genç balerin Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, cezaevinden çıkarılarak Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığı tespiti

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.

"2 kez tecavüze uğradım" demişti

Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmaya görüntü sistemi üzerinden bağlandı. İlk ifadesinde ise "Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim" dedi.

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