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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçında Ozan-Gustavo ikilisinden memnun kaldığı için bundan sonraki maçlarda Emre'yi yedek soyunduracak.

Beşiktaş derbisi öncesi kaptan Emre'nin yaşadığı sakatlık endişe verse de eğrisi doğrusuna denk geldi, Fenerbahçe çok daha güçlü bir duruş sergiledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Emre-Gustavo ikilisiyle pas trafiğini yöneten, ancak hücumlarda eksik kalan sarı-lacivertliler, sağ kanattaki Ozan'dan da beklenen verimi alamıyordu. Hem Ozan yeterli katkıyı sağlayamıyor hem de sağ kanat aksıyordu.

Emre'nin yokluğunda güzel iş çıkardılar
Ozan'ın enerjisi ve driplingleri ofansif gücü katlarken, Gustavo'yu da Kruse'yi de rahatlattı. Gustavo daha Emre'ye göre daha hareketli olan Ozan'la daha iyi uyum sağlarken Kruse de arkasındaki destekle daha rahat ve tempolu bir oyun çıkardı.

Denge unsuru Ali Koç
Takımın ritmi herkesin yüzünü güldürürken teknik direktör Ersun Yanal'ın bundan bu ikiliyi bozmayacağı ve Emre'yi yedek soyunduracağı öğrenildi. Sivas deplasmanında Emre'nin tepkisini çeken Kruse, arkasında Ozan ve Gustavo olunca çok daha etkili bir performans çıkardı. Bundan sonra Emre'nin kulübeye çekilecek olması ise tartışmaları yeniden alevlendirecek.

İkisini de kaybetmek istemiyor
Sivas'ta yaşanan tartışma sonrası araları limoni olan Yanal-Emre ikilisi derbi sonrası "Problem yok" pozu verdi. Dengeyi sağlamaya çalışan Başkan Ali Koç ne bir hoca değişikliği düşünüyor, ne de Emre'yi kaybetmek istiyor.

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