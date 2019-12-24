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İmamoğlu tartışmayı alevlendirdi: 'Çılgın' projelerle ilgilenmeyeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB olarak 'çılgın' projelerle değil İstanbulluların gerçek sorunlarıyla ilgileneceğiz" paylaşımı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem 'çılgın proje' olarak nitelediği Kanal İstanbul projesine atıfta bulundu.

"Başvurusu sayısı 300 bini geçti"

"İBB olarak 'çılgın' projelerle değil İstanbulluların gerçek sorunlarıyla ilgileneceğiz" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: Kariyer sayfamıza gelen iş başvurusu sayısı 300 bini geçti. Adil ve şeffaf bir şekilde iş olanakları yaratmaya devam edeceğiz.

Protokolden çekilme tartışması

İmamoğlu, önceki gün 6 aylık dönemini değerlendirdiği programda, 'Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolün'den çekiliyoruz' demişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 'İBB’nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok' yanıtını verdi.

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