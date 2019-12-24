HABER /  POLİTİKA

Ölüm tehditleri aldığını açıklayan Talat Atilla rest çekti: Ya istiklal ya ölüm

'Beştepe'ye çıkan CHP'li' iddiasında kaynak olarak adı verilen gazeteci Talat Atilla, "Avukatım Murat Sultansu’ya cep telefonundan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 'Seni ve o gazeteciyi öldüreceğim!' şeklinde telefon açıldı." açıklaması yaparak "Mutlu musunuz" diye sordu

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı'na gizlice giderek Erdoğan ile görüştüğü haberini gazeteci Talat Atilla'dan aldım' diyerek eleştiri oklarının hedefine oturttuğu Talat Atilla, kaleme aldığı yazısında ölüm tehditleri aldığını aktardı.

"Sanki iki ayrı tehdit gibi duruyor!"

"Bir süre önce de, bana, “Kaynağını açıklamazsan, yaşamayı hak etmiyorsun!” mesajı iletildi." diyen Talat Atilla yazısında şunları yazdı: 

Avukatım, arayan şahsa gerekli yanıtları vermiş. Her iki tehdit de aynı konuyla mı ilgili? Yoksa son dönemde yaptığım birisi haciz konusu, diğeri malum haberle ilgili mi acaba? Onu şimdilik bilemiyorum ama... Sanki iki ayrı tehdit gibi duruyor! Tehditler konusunda yasal girişimlerin yanında.. İlgili birimlere de bilgi verdim, gerekli ihbarlarda bulundum.

"Hedef gösterenler umarım mutludurlar"

Gelen ilk bilgilere göre... Beni ve avukatım Murat Sultansu’yu tehdit eden kişinin ismi M. A. Başta uyuşturucu olmak üzere birçok suçtan sabıkası var ve çevresinde Liceli M. olarak biliniyor. Ve kendisi geçmişte polis tarafından işlediği suçlardan aranıyor ama nedense bir türlü bulunamıyor! Beni ve avukatım Murat Sultansu’yu ”Ölümle tehdit eden sabıkalıyı” bulmak... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a düşüyor! Tabi lütfederlerse! Bana hakaret ve iftirada bulunan... Bununla yetinmeyip... Bana MİT’çi... Kumpasçı... “20 yıllık dostunu oyuna getirdi!” diyerek... Açıkça şahsımı hedef gösterenler umarım mutludurlar!

"Seküler tarafım Ya istiklal ya ölüm diyor"

Bana gelince... Hem fikren... Hem ruhen... Hem fiziken durduğum noktadayım... Ankara’nın tam ortasındayım... Ve yerimi herkes biliyor. Düzenli olarak işime gidiyorum... Hala üzerimde bir çakım bile yok. İnsanım, elbette ürktüm ama... Kalben, ruhen taşıdığım bir korkum yok! Allah şahit ki ; Korkmuyorum...

Manevi tarafım... “Üzerinde adım yazmayan kurşun bana isabet etmez!” diyor. Seküler tarafım “Ya istiklal ya ölüm!”

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yarın kar geliyor perşembe günü çok yoğun! Meteorolojiden yeni veriler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı
Abdullah Ağar : 'Plan tutarsa sınır karışacak Türkiye'de olaylar patlayacak'
Bahçeli'den Kanal İstanbul çıkışı: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri milli
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı!
Figen Yüksekdağ'dan Abdullah Öcalan için skandal sözler
Fatih Portakal'ın Kanal İstanbul komplo teorisi! Aytunç Aytındal söylemiş
ÖNCEKİ HABERLER
İstek Vakfı'ndan taciz iddialarıyla ilgili açıklama
Bülent Uygun kümede kalmanın formülünü verdi
Yerli otomobili yapan firmalar hangisi 5 babayiğit ortak yaptı
Pırasa nelere iyi gelir bağışıklık sistemini güçlendiriyor!
Ersun Yanal rapor verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
Yorumlar 6 yorum