Yarın kar geliyor perşembe günü çok yoğun! Meteorolojiden yeni veriler

TÜRKİYE yarından itibaren kara kışın etkisine giriyor. Hava sıcaklığı daha da düşecek ve iç bölgelerde bugün başlayan sulu kar yağışı yerini kara bırakacak. Ankara başta olmak üzere iç anadolu, doğu anadolu ve karadenizin iç kesimlerinde önümüzdeki 4 gün boyunca kar yağışı etkili olacak. İstanbul için etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Ancak cumartesi günü sürpriz olabilir. İşte meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini: