Ersun Yanal rapor verdi! 3 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli yönetime verdiği raporda Mehmet Ekici, Adil Rami ve Isla'nın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sportif Direktör Comolli’ye verdiği raporda takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

Akşam'da yer alan habere göre; Ersun Yanal, Comolli'ye verdiği raporda Isla, Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yolların ayrılabileceğini belirtti. Zaten Yanal’ın talimatı üzerine sezon başında Mehmet Ekici’ye lisans çıkarılmamıştı.

Rami sınıfta kaldı

Adil Rami ise savunmadaki performansıyla sınıfta kaldı. Yanal, ligin ikinci yarısında stoper kadrosu içinde Rami’ye yer vermeyecek.

Isla'yı düşünmüyor

Yanal, sağ bek kontejanın da ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla’yı düşünmüyor. Genç Murat Sağlam da tecrübe kazanması için oynayabileceği bir takıma kiralanacak.

Ferdi kalıyor

Ferdi Kadıoğlu da son dönemde gösterdiği harika performansla takımda kalmayı garantiledi.