Ripple uluslararası ödeme servislerini geliştirecek

200 milyon dolarlık yatırım alan Ripple şirketin CEO’u Brad Garlinghouse’un yaptığı açıklamaya göre, yeni fon şirketin genişlemesinden kullanılacak.

Kripto para birimi XRP’nin bankalar ve finans kurumları tarafından kullanımını kolaylaştırmak için yeni anlaşmalar yapılacak ve teknolojik altyapı kurulacak.

Ripple’ın şu andaki piyasa değeri 8.4 milyar doları buluyor. Pek çok finans kurumu tarafından tanınan ve kullanılan Ripple, uluslararası para transferinde düşük maliyetli ve güvenli alternatif olarak kabul ediliyor.

Ancak XRP’nin, Swift gibi mevcut uluslararası para trasnfer yöntemlerinin yerine geçebilmesi için, dünya çapında daha yaygın kabul görmesi gerekiyor. Mevut durumda dünya çapında 300 finans kurumu RippleNet üzerinden para transferi gerçekleştiriyor.

Ancak bu rakamın çok daha fazla artması bekleniyor. Şirket ayrıca uluslararası para trasnferi servisi Moneygram’ın da %10 hissesine sahip ve bu servisi RippleNet ile entegre etmeye çalışıyor.

XRP, 2017’de gördüğü yoğun ilgi ve ABD merkez bankasından gelen övgüler sonrasında 4 dolara kadar yükselmişti. Bu sırada şirketin kurucusu elinde bulunan XRP’ler ile dünyadaki en zengin insan konumuna yükselmişti. Ancak 2018 ve 2019 içinde kripto paraların fiyatının düşüşe geçmesiyle XRP’nin fiyatı yeniden 0.2 dolar seviyesine gerilemiş bulunuyor.

Ripple, Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinin aksine, dünya çapındaki finansal otoritelerin desteklediği bir dijital para birimi. Alternatiflerinin aksine yüksek fiyat dalgalanmaları yerine istikrarlı bir fiyat politikası yaratmayı hedefliyor.