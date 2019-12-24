Cemal Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına güveniyoruz

2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, ülkesinin yargısının "adil" olduğundan emin olduğunu ifade etti.

Salah Kaşıkçı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün biz merhum Cemal Kaşıkçı'nın oğullarına Allah'ın izniyle adalet sağlandı. Suudi yargısına her seviyede güven duyduğumuzu bildiriyoruz. Yargı bize hep eşit oldu ve adalete ulaşıldı.' dedi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verilmişti. Birçok kişi, "cinayetin gerçek sorumlularının cezalandırılmadığını" ifade etmişti.