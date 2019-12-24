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Hava durumu İstanbul'a kar geliyor mu? Cumartesi sürpriz olabilir

Meteorolojiden 26 Aralık perşembe günü Ankara'dan Kayseri'ye, Sivas'tan Erzincan'a kadar bir çok il için kar haberi geldi. İstanbul için kar yağışı beklenmiyor ancak cumartesi günü sulu kar yağışı olacak.

TÜRKİYE yarından itibaren kara kışın etkisine giriyor. Hava sıcaklığı daha da düşecek ve iç bölgelerde bugün başlayan sulu kar yağışı yerini kara bırakacak. Ankara başta olmak üzere iç anadolu, doğu anadolu ve karadenizin iç kesimlerinde önümüzdeki 4 gün boyunca kar yağışı etkili olacak. İstanbul için etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Ancak cumartesi günü sürpriz olabilir. İşte meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini:

Bugün Akdeniz ve Ege'de etkili olan şiddetli yağış, yarın etkisini artıracak ve Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana, Hatay ve Osmaniye illerini vuracak. Şiddetli yağışların çok kuvvetli olacağı, yer yer 51-100 kg/m2 yağış bırakacağı bildirildi. Meteorolojiden selin yanı sıra fırtına ve heyelana karşı da dikkatli olunması istendi. 

Kar yarın geliyor
Hava sıcaklığının daha da düşmesi ile birlikte yarından itibaren yurdu kar yağışı etkisi altına alacak. Kar yağışı iç bölgelerde önce sulu kar olarak başlayacak. Kütahya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Sivas, Yozgat, Kayseri illerini etkiliyecek sulu kar geceden itibaren yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Adana'nın 1000 metreden yüksek kesimleri için de 20 santimi bulan kar uyarısı geldi. 

Perşembe günü yoğun kar yağışı

Asıl etkisini perşembeden itibaren gösterecek. Meteorolojinin duyurusuna göre perşembe günü Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Kırşehir, Nevşehir, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Adana'nın yüksek kesimleri, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bolu, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Kars, Ardahan illerinde yoğun kar yağışı görülecek. 

Cuma günü
Kar yağışının etkisiyle birlikte cuma günü sıcaklık daha da düşecek. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'daki illerde etkili olan kar yağışı cuma günü de ayı şekilde devam edecek. 

Cumartesi günü İstanbul'a sürpriz olabilir

Bu kış hiç kar yağışı almayan İstanbul, yurdu etkileyecek kar yağışından da mahrum kalacak. Ancak cumartesi günü İstanbul için sürpriz olabilir. Sıcaklığın 5 derecenin altına kadar inmesi ile birlikte sulu kar yağışı görülecek. Kentin yüksek kesimlerine kar düşme ihtimali bulunuyor. 

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