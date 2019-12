İzmir su kesintisi son durum ne zaman gelecek Tunç Soyer açıkladı

İZMİR su kesintisi son durum ne araştırmaları devam ediyor. İzmir'in birçok bölgesinde sular pazar gününden beri yok. İzmir su kesintisi nedeni ise Tahtalı Barajı'nda meydana gelen patlama. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek son durum ne Başkan Tunç Soyer açıkladı.

İzmir su kesintisi son durum ne, ne zaman İzmir'de sular gelecek araştırması devam ediyor. İzmir'in birçok bölgesinde pazar gününden beri su kesintisi yaşanıyor. 60 saat sürecek olan İzmir su kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor. İzmirliler ise sular ne zaman gelecek araştırması yapıyor. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer son durumu açıkladı.

İzmirliler 60 saat sürecek olan su kesintisi nedeniyle günlük işlerini gerçekleştiremiyor. Su kesintisinin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 23 Aralık’tan bu yana ‘İzmir'de sular ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt ararken; İZSU ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den su kesintisi açıklaması geldi.

Gelen son bilgiye göre; Tahtalı Barajı’ndan İzmir’e su getiren ana isale hattındaki boru arızası giderildi. Patlayan boru yenilendi ve ana hatta su verilmeye başlandı. Suyun, öğleden sonra kesinti yaşanan üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlamasıyla meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını an be an takip ediyorum." sözleri ardından hareket planını şu sözlerle duyurdu: "Gördes'ten alınacak suyun, kuzeyden ve güneyden suyu besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir önce tamamlanması talimatını verdim.

kinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek bir teknolojinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa önceden tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız."

İZSU'dan su kesintisi açıklaması:

İZSU'dan gelen açıklamada, "Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilememektedir . İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Gaziemir, Karabağlar ve Buca’yı etkileyen su kesintisinin süresi "Duyurular" bölümünde ilçe başlıkları altında yer almaktadır.

Meydana gelen arızadan dolayı yapmak zorunda olduğumuz su kesintisi nedeniyle kentlilerimizden özür dileriz ." denildi.

Tankerlerle su dağıtıldı: İZMİR'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana su verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, su kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mahallelerde tankerlerle su dağıtıyor. Vatandaşlar ise mağdur olduğunu belirterek, parayla satın alacak su bile kalmadığını belirtti.

Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor. 60 saatlik plansız su kesintisinin Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.