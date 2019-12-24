Kimyonun faydaları neler anemiyi önlüyor!

Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan kimyon faydalarıyla şaşırtıyor. Bu mucize baharat, anemiyi önlüyor. İşte kimyonun bilmediğiniz yararları!

Hint mutfağının en önemli baharatlarından olan kimyonun ya da bilimsel adıyla cuminum cyminum bitkisinin sağlığa pek çok yararı bulunuyor. Sindirime yardımcı olma, bağışıklık kazandırma, uykusuzluğu tedavi etme, anemi, astım ve bronşit gibi solunum bozukluklarının tedavisi onlardan bazıları. İşte kimyonun bilmediğiniz faydaları!

Astım ve bronşiti tedavi eder

Kafeinin ve zengin aromatik esansiyel yağların varlığı kimyonu, astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarından muzdarip olanlar için ideal bir anti-konjestif kombinasyon haline getirmektedir. Balgam söktürücü olarak hareket edebilir, bu da solunum yollarında biriken balgam ve mukusu gevşettiği; hapşırmak, öksürmek ve tükürmek yoluyla sistemden çıkarılmasını kolaylaştırdığı anlamına gelir.

Anemiyi önlüyor

Demir bakımından zengin olan kimyon, kansızlığı olanlar için günlük diyete besleyici bir katkı olabilir. Yorgunluk, kaygı ve bilişsel arıza gibi anemi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

İyi bir uyku

Kimyon, aynı anda bir uyarıcı olduğu kadar gevşeticidir. Kimyon esansiyel yağ bileşenlerinin bazıları doğada hipnotiktir ve genellikle uykusuzluğa neden olan stresi ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olan sakinleştirici etkilere sahiptir.

Bağışıklığı artırır

Demir, uçucu yağlar, C vitamini ve A vitamini dahil olmak üzere kimyondaki temel besinler, bağışıklık sistemimizi çeşitli şekillerde güçlendirir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin işlevini ve aktivitesini uyaran en güçlü antioksidanlardan biridir. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok hastalığa yol açan serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

Sindirim problemlerini gideriyor

Kimyonun sindirim problemlerini hafifletmede faydası olduğu saptanmıştır. Kimyon gaz gidericidir, yani sizi gaz sorunlarından kurtarır. Esansiyel yağları, magnezyum ve sodyum içeriği nedeniyle, sindirimi artırır ve ayrıca sıcak suyla alındığında midenin rahatlamasını sağlar. Kimyonun ekstraktının şişkinlik gibi gastrointestinal rahatsızlıkların ve IBS’nin diğer semptomlarının tedavisinde etkili olduğu ortaya kondu.

Gıda kaynaklı hastalıklara karşı savaşır

Kimyonun antiviral ve antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlara ve gıda kaynaklı hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur; ayrıca bir dezenfektan görevi de görür.

Kolesterolü düşürür

Kimyon, vücutta yüksek kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan hipolipidemik özelliklere sahiptir.