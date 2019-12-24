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MHP'li Cemal Enginyurt'tan AK Partili isme sert tepki! Hasan denilen dinsiz

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ''MHP'den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam etti'' diyen Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hasan Uzunlar’a Twitter'dan çok sert tepki gösterdi. Enginyurt, Uzunlar için dinsiz ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik “dinsiz, alkolik” gibi skandal ifadeleri nedeniyle Ak Parti Grup Başkan vekilliği görevinden alınan Hasan Uzunlar yine uslu durdurmadı. Uzunlar bu sefer MHP’yle karşı karşıya geldi.

Hasan Uzunlar MHP'yle ilgili skandal bir paylaşım yaptı. Paylaşımında MHP’deki Müslüman kesimin gittiğini ileri süren Uzunlar "Her zaman söylerim, MHP'den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam ettiler. Milliyetçi kesim MHP'de kaldı. İP'ye de tüm bunlardan arta kalanlar gitti" dedi.

MHP’den tepki: Hasan Uzunlar denilen küçük beyinli yine zırvalamış

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hasan Uzunlar’a çok sert tepki gösterdi. Enginyurt, kendilerini “dinsiz” olarak niteleyen Uzunlar’a karşı şu ifadeleri kullandı:

“Ak Parti, Samsun Büyükşehir Meclis üyesi Hasan Uzunlar denilen küçük beyinli yine zırvalamış. ‘MHP de Müslüman olanlar, Muhsin Yazıcıoğlu'na gittiler’ demiş. Yani bu durum da MHP de kalanlar Müslüman olmuyor, Hasan denilen pisliğe göre. Hasan denilen dinsiz! Sen kim Müslümanlık kim.”

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