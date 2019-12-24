Anayasa Mahkemesi kararını verdi! Kanal İstanbul'a ilişkin düzenleme istemine red

Anayasa Mahkemesi (AYM) Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul hakkındaki başvuru için kararını verdi. Gelen son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

CHP başvuru yapmıştı

CHP, yap-işlet-devret modeline ilişkin iptal başvurusu yapmıştı. Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilmişti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.