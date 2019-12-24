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Kahve neye iyi gelir filtre kahve diyabete yakalanma riskini azaltıyor!

Ezgi Zeyrek zeyrekezgi@gmail.com

Son yapılan araştırmalara göre filtre kahve tüketmek diyabete yakalanma riskini %60 azaltıyor. Filtre kahvenin kağıdı şekeri yükselten molekülleri tutuyor.

İsveç'te yapılan araştırmaya göre filtre kahve içmek tip 2 diyabet riskinin %60 düşmesini sağlıyor. Filtre kahvede kullanılan kağıt şekeri yükselten molekülleri yakalayarak diyabete yakalanma riskini azaltıyor. Araştırmada Türk kahvesi gibi diğer kahve türlerinde ise bu etkiye rastlanılamadı.

Araştırma 842 kişide uygulandı

Yarısı diyabetli 842 kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların diyetleri karşılaştırıldı. Buna göre filtre kahve tüketenlerde diyabet riski azken, diğer kahve türlerini tüketenlerde bu etkiye rastlanmadı. Bilim insanları, diterpen adı verilen moleküllerin kağıt tarafından tutulduğunu söyledi. 

İngiliz Daily Mail gazetesine göre çalışmanın yazarı araştırma hakkında Profesör Rikard Landberg, "Sonuçlarımız filtre kahvenin tip 2 diyabete yakalanma riski hakkında olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu. 

Kaynar suda yapılan kahveler bu etkiye sahip değil

Buna ek olarak Profesör Rikard Landberg kaynar suya konularak yapılan ve suda çözünen kahvelerin ise böyle bir etkiye sahip olmadığını açıkladı.

İngiltere'de kahve granürlerine kaynar su eklenerek yapılan kahve, en yaygın olarak kullanılan yöntem. Haşlama kahve, kahve çekirdekleri doğrudan suya eklendiğinde ortaya çıkıyor. Türk kahvesi de bu yöntemin içerisinde bulunuyor. 

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