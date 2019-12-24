Ahmet Hakan bir ilki gerçekleştirdi

Hürriyet‘in yeni genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, gazete tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet’in muhabirleriyle ve yazarlarıyla dışarıda topluca yemeğe çıktı. Bi Daha Meyhane’de gerçekleşen tanışma ve yeni yıl yemeğinde, gazete için moral depolandığı, çalışanların da buluşmadan memnun kaldığı öğrenildi.

Ahmet Hakan’ın haber ve muhabir ağırlıklı bir yayın çizgisi izleyeceğini, gazete çalışanlarına aktardığı öğrenildi.

İşte o geceden bir kare:

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