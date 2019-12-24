İbrahim Kalın: Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir." dedi. Asgari ücret konusunda da açıklama yapan Kalın, herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik." derken, "Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu." ifadelerini kullandı. Öte yandan İbrahim Kalın, bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını gördüklerini belirterek bunun karşılıksız kalmayacağını ifade etti.



Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik. Bugüne kadar bununla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. 24 saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem Türkiye'ye dönük göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. İdlib sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir, uluslararası bir sorundur.

Bölgede terör örgütünün saldırıları sürüyor

Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz. Burada Rus tarafının daha büyük bir sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bölgede terör örgütünün saldırıları sürüyor.

Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak. ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz. Herkesin terörle mücadelede net bir tavrı olmalı.

Libya'daki gelişmeler

Hafter'e verilen destekleri görüyoruz. Meşru hükümeti hedef alan girişimler devam ediyor. Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız. Türkiye kadar Libya da kazançlıdır. Rusya, BAE ve Mısır Hafter'e yarım ediyor.

Libya ile Doğu Akdeniz mutabakatı

Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz. Üçüncü tarafları rahatsız edecek yeri yok. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir plan olamaz. Ulusal çıkarlarımızı teminat altına alıyoruz. Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez. Türkiye'nin güvenliği Misak'ı Milli'nin ötesinde başlar.

Değerli konut vergisi

Sayın Cumhurbaşkanımızın bir değerlendirmesi oldu. Bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılacak. Konuyla ilgili 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Sonrasında bunun üzerinde bir karar verilecek. Gelen değerlendirmeleri, eleştirileri, çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz.

Abd'nin yaptırım kararları

Kongre'de Türkiye karşıtı bir hava var. Yaptırım dilinin kimseye faydası olmaz. Türkiye alternatifsiz değildir. Yaptırım diliyle 'Hizaya getirme' çabası içinde olmasınlar. Bu tür tehditlerle korkutamayacaklarını bilmeleri lazım.

Asgari ücret konusu

Bugün gündeme gelmedi. Çalışma Bakanımız bir çalışma yapıyor. İşveren-işçi taraflarının değerlendirmesi alınıyor. Herkesin taleplerini karşılayacak bir ortaya yol bulunmaya dönük çalışma devam ediyor.

Kanal İstanbul konusu

İstanbul'un boğaz trafiğini rahatlatacak. Bu bir siyasi partinin ya da belediyenin projesi değil, devlet projesidir. Bununla ilgili tüm değerlendirmeler yapıldı, yapılmaya devam edilecek.

Yapılmasının İstanbul'un 30 yıllık gelişmesi açısından katkı sağlayacağı görülüyor. Yeni imkanlar sunacak bir projedir. Trafiği de rahatlatacak. Nüfusun da daha dengeli dağılmasını sağlayacak bir projedir. 'Bu projeyi yaptırmayız' gibi engellemeler çok anlamlı gelmiyor. Cumhurbaşkanımız bu projeye inanıyor.

"Montrö'yü tartışmaya açmayız"

Montrö'yü tartışmaya açmayız. Bunun tabi belli şartları var. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö'yü ortadan kaldıracak bir proje değildir. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır.

"Rusya'ya çağrımızı yeniliyoruz"

Fırat'ın doğusunda YPG/PYD'yi 30 km'nin dışına çıkarma dışındaki tüm angajmanlar, terör örgütü ile doğrudan ya da dolaylı olarak destek vermektir. Rus tarafına çağrımızı yeniliyoruz.

Ankara'daki rüşvet tartışması

İçişleri Bakanlığımız bir görevlendirme yaptı. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması kamu yararınadır. Ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Kimse kanun üzerinde değildir. Bu tür iddialar varsa bunlarla ilgili her zaman İçişleri Bakanlığı, savcılık harekete geçmelidir.

Geçmişte AK Parti belediyeleriyle ilgili de soruşturmalar yapılmıştır. Buradaki temel prensip de kimse kanunun üzerinde değildir.