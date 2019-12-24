Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan ÖDP'nin eski Genel Başkanı Alper Taş, katıldığı televizyon programında CHP içinden kendisine 'Cuma namazına git' tavsiyesinin geldiğini belirterek "Cuma'ya gitseydim belki seçimi kazanırdım" dedi.

Son yerel seçimlerde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında ilginç açıklamalarda bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Alper Taş, seçimi neden kaybettiğine dair bir itirafta bulundu.

"Cuma'ya gitseydim seçimi kazanırdım"

Alper Taş "Örneğin ben dindar insanlara saygılıyım belki ben de bir cuma namazına gitseydim kazanırdım. Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiri olsun diye söylemiyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Çünkü bana bunu çok dediler. CHP içinden insanlar 'bir git cumaya, görün' dediler. Ben bayram namazı kılarım. Cuma kılmıyorum.

"Yapmadığımız bir şeyi oy almak için yapmak bize uymaz"

Yapmadığımız bir şeyi halktan oy almak için yapmak bize uymaz. Siyasette kazanacaksan fikirlerimizle ve düşüncelerimizle kazanacağız" ifadelerini kullandı