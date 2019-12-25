Hasan Şaş'tan sert tepki: Yazıklar olsun

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterdi.

Süper Lig'de oynanan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Hasan Şaş'tan destek geldi.

"Yazıklar olsun"

Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Instagram heabından "Yazıklar olsun" diyerek sevk kararına tepki gösterdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yazıklar olsun!!! Hasan Şaş (@hasansas11)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Ara, 2019, 8:30öö PST )



Terim ne demişti?

Göztepe maçının ardından hakemler hakkında eleştirilerde bulunan Fatih Terim, "Zaman olarak çok eksik oynuyoruz, sakatlananlar, yatanlar ve buna müsaade eden, bu işin altından kalkamayan, bazı o kalitede olmayan hakemlerimiz maalesef" ifadelerini kullanmıştı.