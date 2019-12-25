Beşiktaş'ta Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti

Beşiktaş Yönetimi, devre arası transfer döneminde 4 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Oğuzhan Özytakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Kiralama formülü

Futbol komitesi, sezonun ilk yarısında beklenileni veremeyen 4 oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini kullanacak. Bu isimler için belirlenecek bonservisi karşılayacak bir kulüp çıkması halinde, oyuncuların satışı da gündeme gelecek.

Vasatı aşamadılar

Bu sezon 16 maçta forma giyen Oğuzhan 1 asistte kalırken, 12 maçta görev alan Boyd 2 gol atabildi. Muhayer Oktay oynadığı 3 maçta 1 asist yaptı. Orkan Çınar ise süre aldığı 5 karşılaşmada gol ve asist katkısı yapamadı.



Oğuzhan ve Orkan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi Mayıs 2022, Muhayer ve Boyd'ın ise 2023 Mayıs ayında tamamlanıyor.