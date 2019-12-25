HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı 4 ismin biletini kesti

Beşiktaş Yönetimi, devre arası transfer döneminde 4 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Oğuzhan Özytakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Kiralama formülü
Futbol komitesi, sezonun ilk yarısında beklenileni veremeyen 4 oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini kullanacak. Bu isimler için belirlenecek bonservisi karşılayacak bir kulüp çıkması halinde, oyuncuların satışı da gündeme gelecek.

Vasatı aşamadılar
Bu sezon 16 maçta forma giyen Oğuzhan 1 asistte kalırken, 12 maçta görev alan Boyd 2 gol atabildi. Muhayer Oktay oynadığı 3 maçta 1 asist yaptı. Orkan Çınar ise süre aldığı 5 karşılaşmada gol ve asist katkısı yapamadı.

Oğuzhan ve Orkan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi Mayıs 2022, Muhayer ve Boyd'ın ise 2023 Mayıs ayında tamamlanıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten yabancı kuralı açıklaması: Bu şekline karşıyım
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı
Sinan Aygün Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını savcıya anlattı
AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti
Mersin'de minik Duru'nun ölümünde bir yıllık ihmal
İbrahim Kalın: Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik
ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Şaş'tan sert tepki: Yazıklar olsun
Servis bakım alanında yangın: 6 araç yanarak küle döndü
Ağrı'da özel harekat polisi bakım yaptığı silahının ateş alması sonucu şehit oldu
Polikliniğe "ameliyatlarım iptal oldu" yazan doktora soruşturma
Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!
ATA AÖF sınav giriş belgesi çıkarma OBS giriş ekranı açıldı
Yorumlar