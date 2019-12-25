Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal basın açıklaması yapmayacak

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın basın açıklaması yapmayacağını söyledi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Fenerbahçe'de yaşanan olaylar ele alındı.

''Ersun Yanal basın açıklaması yapmayacak''

Ersun Yanal'ın basın açıklaması yapmayacağını ifade eden Serdar Ali Çelikler, ''Comolli güzellemesi yapan tweetlere dikkat edin. Hoca, Zanka ve Rami'yi istememişti. Comolli, sadece sözleşme görüşmelerinde olabilir. Ersun Yanal basın açıklaması yapmayacak. Asıl toplantı devre arasında yapacak Antalya'da. Bu şu demek 'istifa felan yok'. Gerekli desteği aldı. Otoparkta sıkıştırdı ya. Şu anda Ersun Yanal kendi pozisyonunu güçlendirmesi için skorların kendisine yardımcı olması lazım.'' şeklinde konuştu.

Ersun Yanal ne demişti? Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı; "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."

''Ersun Hoca kendince hamlesini yapıyor''

Ali Koç - Ersun Yanal arasında yaşananları ele alan Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı;

''Ersun Hoca bir süredir rahatsızdı. Bu işin iki ayağı var. Bir Ersun Yanal'ın bir kısım yöneticilerle ve Ali Koç'la yaşadıkları. Diğeri ise Emre ile yaşadıkları. Sivas maçından sonra Ali Koç'un çıkıp 'Yumuşak doku sakatlıkları yaşıyoruz' demesi ve rakip hocayı tebrik etmesiyle Ersun Hoca son raddeye geliyor. Ersun Hoca diyor ki 'Beşiktaş maçını yeneyim 28 puan yapayım. Sonra bir açıklama yapayım. Madem beni istemiyorsunuz, o zaman bunu yapın'. Sonra da Ersun Hoca kendince hamlesini yapıyor. 'Ben istifayı göze aldım, al kardeşim yapabiliyorsan beni gönder' Bunun türkçesi budur. Kimse kendini kandırmasın. 'Madem beni istemiyorsun, çalışma tarzımı beğenmiyorsun. Madem rakip hocayı tebrik ediyorsun. Madem benden habersiz hoca adaylarıyla görüşüyorsun'. diye hamlesini yapıyor.

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''Ersun Yanal giderse sanmayın ki çok sevdiğiniz hocanız geri gelecek''

Maçtan evvel 17:30'da Emre'ye diyor ki 'Ben seni oynatmayacağım, yedeksin'. Emre de o zaman 'Ben yedek oturmam' diyor. Emre hata yapıyor ama kavga dövüş yok. Kadroya giremiyor. Hocanın maçtan sonraki hamlesi Ali Koç'a yönelik. Hoca, Emre'yi alıp basın toplantısına çıkıyor. Gerçekten aralarında sorun yok. Comolli'nin de Ali Koç'un fazla karışmasından dolayı şikayeti var. Fenerbahçe yönetimi, Roger Schmidt'le, Blanc'la, Jorge Jesus'la temas kurmaya çalıştı. Bunu bir kişi yapar kimse de duymaz. Ali Koç ikilemde. Ersun Yanal'ı istemeyen yöneticiler, yazarlar, muhabirler var. İsteyenler de var. Dolayısıyla şunu herkes bilsin. Ersun Yanal giderse sanmayın ki çok sevdiğiniz hocanız geri gelecek. Fenerbahçe bundan sonra yabancı hocayla çalışır.

''Bu hafta Fenerbahçe'nin iki koçu birden istifa etti''

Ersun Yanal, başkan tarafından kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor. Ali Koç da hocanın hamlesini gördü. Kriz şimdilik bitti. Rize'ye yenilirse yeniden doğabilir. Yenerse 31 puanla devre arasında girerse Ersun Yanal'ın kredisini doldurur. Bu hafta Fenerbahçe'nin iki koçu birden istifa etti. Biri Obradovic. Cuma gecesi istifa etti. Cumartesi sabaha karşı ikna edildi. Ailesiyle paylaştı. Ama tekrar ikna oldu. Maçta başkanın işareti sonrası duygusallık ağır bastı. Ya da 3 milyon euro ağır bastı. Devam edilecek. 2 yıllık kontrat uzatılacak. Ersun Yanal da pazar günü istifa resti çekti. Yönetim sahip çıkma konusunda problem yaşıyor. Bu hareketin sonunda hoca kuvvetlenirse devre arasında istedikleri biraz daha olur.