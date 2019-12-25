Tartışma yaratan konuya ilişkin Erdoğan'dan talimat: Değiştirin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında tartışılan "Değerli Konut Vergisi" düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesi talimatı verdi.

Değeri 5 milyon ve üzeri konutlar için uygulamaya giren binde 3 ila binde 10 oranında ek vergi ödenmesini öngören "Değerli Konut Vergisi" düzenlemesinde yeni bir adım atılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının büyük bölümünü, Değerli Konut Vergisi ile ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalar oluşturdu.

"Varlık vergisi olarak algılandı"

MYK üyeleri söz alarak, değerli konut tespitindeki kriterler, öngörülen vergi, miras yoluyla vatandaşa geçen konutlara çıkarılan verginin yüksekliği ve gelir durumu düşük mükelleflerin durumunu gündeme getirdi. MYK üyeleri, bir konutla ilgili olarak, daha ayrıntılı olarak değerlendirme yapılması ve değer biçilmesi gerektiğini belirterek İstanbul'da vatandaşlara yapılan tebligatlardan örnekler verdi. MYK üyeleri, "Dedesinden miras kalmış, ev eski, emekli maaşı ile geçiniyor ama konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde tespit edilmiş. Vatandaş bunun vergisini ödemekte zorlanacaktır. İtirazlar, mahkemelerle birlikte daha fazla karışıklık çıkacak.

Kamuoyunda 'Varlık vergisi' olarak algılandı. Yasa bu amaçla çıkarılmasa da, algı böyle oluştu" görüşü dile getirildi.

"Hakkaniyetli düzenleme yapalım"

MYK üyelerinin gündeme getirdiği tartışmalar ve endişelere hak veren Erdoğan, "Değerli Konut Vergisi uygulamasının gerekirse bir yıl ertelenmesini ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılması talimatını verdi.

Erdoğan, şunları kaydetti: 100-150 bin vatandaşı etkileyecek deniyordu. Ama anladığımız kadarıyla bu rakamdan daha fazla insanı ilgilendiriyor. Bu konuya yeniden eğilelim. Gerekirse uygulamayı bir yıl erteleyelim. Bu süre içinde, daha derli toplu ve hakkaniyetli düzenleme yapalım. Vatandaşın mağdur olması düşünülemez.