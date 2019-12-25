Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Adana’da sağanak gece de devam etti. Yüreğir'de Devlet Su İşleri'nin sulama kanalı taştı. Kozan Caddesi su altında kaldı, bazı mahallelerde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Çok sayıda araç suya gömüldü. Evlerinde mahsur kalanları itfaiye ekipleri botlarla kurtardı.