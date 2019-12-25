Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı
ADANA’da sağanak gece de devam etti. Yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana’da sağanak gece de devam etti. Yüreğir'de Devlet Su İşleri'nin sulama kanalı taştı. Kozan Caddesi su altında kaldı, bazı mahallelerde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Çok sayıda araç suya gömüldü. Evlerinde mahsur kalanları itfaiye ekipleri botlarla kurtardı.
Sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşınan mağdurlar daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.