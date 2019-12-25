Fenerbahçe'den Juan Jesus için Roma'ya teklif

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Juan Jesus için Roma'ya "Sezon sonuna kadar kiralama" teklifi yaptı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer stratejisi yavaş yavaş şekilleniyor. Birçok ligde sol bek arayan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Rodrigues ve Moses kalitesinde bir kanat oyuncusu için girişimlerde bulunuyor.

Kiralık teklifi

Sabah'ın haberine göre; bu iki bölgenin dışında sportif direktör Comolli'nin bir de stoper takviyesi yapmak için yoğun çalışma içerisinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus için Roma kulübünün kapısını çaldığı, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için İtalyanlar'a teklif yaptığı öğrenildi.





Henüz yanıt vermedi

Roma kulübü, bu sezon çok fazla kullanmadığı 28 yaşındaki oyuncuyu 6 aylığınına kiralama fikrine sıcak bakıyor. Ancak Jesus henüz ayrılıp ayrılmama konusunda kararını vermiş değil. Fenerbahçe, sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istiyor. Jesus'un kalıcı bir anlaşmaya daha sıcak baktığı, istediği teklifleri bulamazsa kiralık gitmeye onay vereceği belirtildi.





Sol bekte de oynayabiliyor

Juan Jesus, 2017 yaz transfer sezonunda 8 milyon Euro'ya İnter'den transfer edildi. Sol ayaklı oyuncu, stoperin dışında sol bek olarak da görev yapabiliyor. Yanal'ın, Rami ve Zanka'dan memnun olmaması, Sadık'ın sezonu kapatması nedeniyle stoper istediği, yönetimin de olumlu yaklaştığı belirtildi.