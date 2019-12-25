Mor lahananın faydaları neler kalp krizi riskini azaltıyor!

Vücuda sağladığı yararlarla mucizevi bir besin olan mor lahana kalp krizini de önlüyor. İşte mor lahananın daha önce duymadığınız faydaları!

Salatalarda, mezelerde ve yemeklerde kullanılan mor lahana içerisindeki zengin antioksidan, vitamin ve minerallerle faydalarıyla şaşırtıyor. Vücuda faydası saymakla bitmeyen mor lahana damar sağlığını korumada ve kalp krizini önlemede birebir. İşte mor lahananın bilmediğiniz diğer faydaları!

Kalp krizi riskini azaltıyor

Damar duvarının sertleşmesini önleyerek kalp ve damar hastalıklarından korur. Ayrıca alp krizi riskini azaltır. Buna etki eden şey ise lahanaya mor rengini veren flavonoid antioksidanlar olan antosiyanin içeriğidir. Düzenli olarak antosiyanin içeren gıdalar tüketmek, kalp krizi riskini %11-32 oranında azaltıyor.

Hücreleri korur

Güçlü antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı vücudu korur. Sülfür içeriği sayesinde de cildin dermis tabakasındaki yenileme hücrelerini güçlendirir. Böylece akne ve sivilce oluşumunu engeller.

Antioksidan kaynağı

Mor lahana, C vitamini , antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdırlar.

Baş ağrısına birebir

Baş ağrısına birebirdir. Mor lahananın yaprağıyla başınıza kompres yaparak ağrıdan kurtulabilirsiniz.