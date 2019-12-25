Rıdvan Dilmen'den Arda Turan itirafı

Arda Turan'la yıllar önce anısını paylaşan Rıdvan Dilmen, ''Türkiye’ye döndüğü gün yemek yedim onunla. Gideceğin tek bir kulüp var. Türkiye’ye döndüysen Galatasaray’da oyna dedim.'' ifadelerini kullandı.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Akşam'a verdiği röportajda Arda Turan'ın kariyer planlamasıyla ilgili konuştu.

Rıdvan Dilmen, ''Arda Turan. Yıl 2010. Rıdvan Dilmen bir röportaj yapıyor. 'Türkiye'de başka kulübe gitmesin. Avrupa'ya gidecekse de çok önemli bir kulübe; yani Manchester United, Barcelona, Real Madrid gibi takımlara gitsin' diyor. Dediğinizi yapıp Barcelona’ya gitti Arda. Yanlış neredeydi?'' şeklindeki soruya yanıt verirken şu ifadeleri kullandı;

''Hikâyede yanlış yoktu aslında. Yarın öbür gün çocuğuna diyecek ki ben Galatasaray’da oynadım, Atletico’da oynadım, Barcelona’da oynadım. Bu çok önemli bir kariyer… Türkiye’deki en kariyerli oyuncu şu anda. Sürdürülebilir olsaydı keşke, olmadı. Kulüplerin aldığı karar bu. Kendi inisiyatifi, kendi yaptığı hatalar da olabilir.

''Gideceğin tek bir kulüp var''

87 doğumlu bir kardeşimiz, oynar da düzenli bir hayatı var. Ben Türkiye’ye döndüğü gün yemek yedim onunla. Gideceğin tek bir kulüp var. Türkiye’ye döndüysen Galatasaray’da oyna dedim. Galatasaray kendi kulübün deyince, “İstemiyorlar hocam” demişti. Ben Galatasaray’da oynasaydı kaldığı yerden devam edeceğini düşünmüştüm o zaman için…''

''Kızdığım oldu zaman zaman''

Rıdvan Dilmen, 'Hiç kızdınız mı onu seven biri olarak?'' şeklindeki soruya ise ''Kızdığım oldu zaman zaman. Fatih hocayla ilişkilerindeki gel-gitlerden ötürü ama çok doğal ben de genç oldum. Bizim de hatalarımız oldu.'' yanıtını verdi.