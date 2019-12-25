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Bademin faydaları neler diyabete iyi geliyor!

Son yapılan araştırmalarla düzenli badem tüketiminin vücuda inanılmaz faydaları olduğu kanıtlandı. İşte her gün badem yediğinizde vücudunuzda olan değişim!

En sevilen kuruyemişlerden olan bademin vücuda birçok faydası var. Amerikan Kalp Birliğinin yeni yaptığı araştırmalara göre her gün düzenli badem tüketmek vücuda 4 olumlu etki yapıyor. İşte bademin vücutta yaptığı faydalar!

Diyabet tedavisine yardımcı olur

Yapılan çalışmalar doğrultusunda tip 2 diyabet hastalarının günlük olarak badem yiyerek fiziksel durumlarının düzeldiği görülmüştür.

Sivilceleri azaltır

Badem sivilceleri geçirmede birebirdir. Bademler, yüksek düzeyde omega-6 yağ seviyesi içerir. Sivilceyi iyileştirmeye ve cildinizi gençleştirmenize yardımcı olabilecek E vitamini ve antioksidanlar içerir.

Doğum çatlaklıklarını azaltır 

Bademin bir diğer faydası ise kadınların doğumdan sonra çabuk iyileştiklerini ve çatlak izlerini önlediği görülmüştür. Bu sebeple çatlaklardan kurtulmak isteyen kadınların her gün düzenli badem tüketmesi önemli.

Bebeklerin zeka gelişimini artırır

Bademler beyin aktivitesini artırır. 2.208 hamile kadını gözlemleyen İspanyol bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, haftada 74 gram badem yemek bebeğinizin zeka gelişimini artırıyor.

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