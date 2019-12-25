Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2020 net rakam belli oldu mu?

8 milyon vatandaşın merakla beklediği 2020 asgari ücret için artık son düzlüğe girildi. 2020 yılı yeni asgari ücret zammının en geç 30-31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. 2020 asgari ücret zammı için sendikalar son sözü söyledi peki asgari ücret 2.578 lira olacak mı?

Yaklaşık 8 milyonu ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirecek. Son toplantıda TÜİK tarafından 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücrete ilişkin ilk rakamlar açıklandı. Asgari Ücrete ilişkin ilk rakamların açıklanmasının ardından gözler 4. toplantıya çevrildi. Peki Asgari Ücret 2.578 lira olacak mı?

Erdoğan jestimizi yaparız dedi

İşveren dengelerin korunması ve asgari ücretin salt gıda harcaması üzerinden hesaplanmaması gerektiğini savunurken işçileri komisyonda temsil eden Türk-İş 2.578 lira konusunda ısrarcı...Yapılacak olan son toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğa ''jestimizi yaparız'' açıklamasında bulunmuştu.

3 sendikadan ortak karar

3 işçi konfederasyonu ise geri adım atmadı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak karar alan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK 2578 lirada karar kıldı. 2020 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret zam oranı 4. toplantının ardından netlik kazanacak.

TÜİK'in açıkladığı asgari geçim tutarı

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan toplatıda Asgari Ücret zam oranı ve AGİ oranları netlik kazanacak.

2020 AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

En yüksek AGİ tutarı

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.