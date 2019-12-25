FETÖ'ye yönelik operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda yakalama ve gözaltı

FETÖ'nün sivil ve askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen peş peşe operasyonlar kapsamında 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla FETÖ'ye büyük darbe vuruldu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.
Örgütün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5’i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
36 kişi hakkında gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kamu kurumlarından ihraç edilenlere operasyon
Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
2013'teki sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili operasyon
2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da ByLock operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açılamada, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 3'ünü yakaladığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.