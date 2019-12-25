Asgari ücret ve AGİ ne kadar? 2020 Asgari ücreti ne zaman açıklanacak belli oldu

Asgari Ücret ne kadar olur işçi ne istiyor?

Asgari ücret pazarlıklarında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "Zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin 3 sendika bir araya gelip ortak bir rakamda anlaştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in 2020 yılı için belirlediği asgari ücret 2 bin 578 TL oldu. Sendikalar bu rakamdan aşağısını kabul etmeyeceklerini duyurdu.