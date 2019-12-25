Asgari ücret ve AGİ ne kadar? 2020 Asgari ücreti ne zaman açıklanacak belli oldu
2020 Asgari ücreti net ve brüt ne kadar olacak, AGİ kaç liraya çıkacak sorusunun yanıtı için gözler komisyonda. Asgari Ücret komisyonu yarın saat 14.00'te toplanacak ve hem asgari ücreti hem AGİ ödeme tablosunu belirleyecek.
Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak sorusunun yanıtı için 7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna döndü. 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 2020 yılına girmeye günler kala yeni asgari ücretin ne zaman belli olacağı netleşti. İşte Asgari Ücrete ilişkin son dakika bilgiler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın yapılacağını açıkladı. Asgari ücretlilerin dört gözle beklediği bu son toplantı saat 14.00'te gerçekleşecek.
Asgari Ücret ne zaman belli olacak?
Asgari Ücreti Tespit Komisyonu bilindiği gibi her yıl Aralık ayında 4 toplantı yapıyor ve bu toplantılarla yeni yılın asgari ücretini belirliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağına da son toplantı da karar veriliyor. Haliyle yarın komisyon 2020 yılı asgari ücretini belirlemiş olarak masadan kalkacak.
Asgari Ücret ne kadar olur işçi ne istiyor?
Asgari ücret pazarlıklarında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "Zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin 3 sendika bir araya gelip ortak bir rakamda anlaştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in 2020 yılı için belirlediği asgari ücret 2 bin 578 TL oldu. Sendikalar bu rakamdan aşağısını kabul etmeyeceklerini duyurdu.