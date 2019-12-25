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Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili kılıçları çekti: Ankara'da şantajcı bir grup var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li eski vekil Sinan Aygün'ün gündeme oturan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara'da bir grup var işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ile eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün arasındaki '25 milyon TL rüşvet istediler' ve 'Togo Kuleleri' tartışması gündemden düşmüyor.

Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yavaş, söz konusu tartışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Sinan Aygün benimle görüşmek istedi"

Küçükkaya'nın, "Sinan Aygün'le bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna Yavaş, şöyle yanıt verdi: Kendisi bu davayla ilgili bir görüşmem olmadı. Kendisi daha önce benim ziyaretime geldi. Bu dava ile ilgili de Sinan Aygün benimle görüşmek istedi. Ben bu görüşmeyi kabul etmedim çünkü başıma gelecekleri biliyorum.

Ankara'da bir grup var, işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar.

Sinan Aygün'ün bu şekilde saldırmasının gerekçesi ise şantajla tehditle bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız.

Mansur Yavaş, "Belediye Meclis üyeleri ile Sinan Aygün arasındaki görüşmeden bilginiz var mıydı? sorusuna ise "Hayır, görüşmeden kesinlikle haberim yoktu" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu: Hukuk ne gerektiriyorsa onu yapın

Yavaş'ın, yaptığı çarpıcı açıklamalar şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu sadece bana Sinan Aygün'ün kendisine geldiğini ve şantaj yapar gibi dava açacağını söylediğini aktardı. Ben de kendisine Ankara halkının yararına olmayan bir iş yapıldığını, bu hukuksuzluğa onay veremeyeceğimi dile getirdim kendisi de 'hukuk ne gerektiriyorsa onu yapın' dedi.

"Arkasında firari FETÖ üyeleri var"

FETÖ'nün en büyük gelir kaynağı imar yoluyla emsal artışları. Emsal artışı rantlara bakın arkasında firari FETÖ üyeleri vardır. Bu TOGO Kuleleri'nin olduğu bölgedeki Sinan Aygün'ün eski ortağının izleri var. Artık ranta rüşvete bulaşmış bir belediye yok. Biz belediyeyi meclis üyelerine kadar bütün belediyeyi ranta kapattık.

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