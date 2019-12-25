Fenerbahçe Ricardo Rodriguez’le anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Milan’da forma giyen Şili asıllı İsviçreli Ricardo Rodriguez’le anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, sezon başında gerçekleştiremediği sol bek takviyesini sonunda gerçekleştirdi. Kolarov sevdasından vazgeçen sarı-lacivertliler, Milan’da forma giyen Şili asıllı İsviçreli Ricardo Rodriguez’le anlaşma sağladı.

Menajeriyle İstanbul'a geldi

Menajeriyle birlikte İstanbul’a gelen 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe’yle anlaştı. Galatasaray’ın da devrede olduğu süreçte tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan Rodriguez ikinci yarıda kiralık olarak çubukluyu giyecek.





5 maçta skora katkı sağlayamadı

Bu sezon Milan’da sol bek pozisyonu için Abel Hernandez ile rekabet içine giren Rodriguez, oynadığı 5 maçta henüz skora katkı sağlamadı ve 388 dakika görev yaptı.