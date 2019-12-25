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İstanbul'da en çok cinayet işlenen iki ilçe Emniyet açıkladı

İSTANBUL 'un asayiş raporu çıktı.Emniyet raporuna göre 1 Ocak-24 Aralık arasında 282 kişi öldürüldü. En çok cinayet Fatih ilçesinde işlenirken, Şile ve Adalar'da hiç cinayet olayı yaşanmadı.

İstanbul'da 1 Ocak-24 Aralık arasında polisin sorumluluk bölgesinde 282 kişi öldürülürken cinayetlere ilişkin 515 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 yılda meydana gelen cinayet olaylarının verilerini paylaştı.

Bu verilere göre, kentte meydana gelen 260 cinayet olayından 254'ünün failleri yakalanırken 6 olayı aydınlatmayı çalışmaları sürüyor.

Yüzde 98'i aydınlatıldı

Polisin cinayetleri aydınlatmadaki başarını oranının yüzde 98 olduğu bildirildi.1 Ocak-24 Aralık arasında öldürülen 282 kişiden 229'unun Türk vatandaşı 50'sinin yabancı uyruklu, 3 kişinin ise kimliği belirsiz olduğu öğrenildi. Verilerde öldürülenlerin 229'unun erkek 52'sininse kadın olduğu görüldü.

515 şüpheli yakalandı

Öte yandan 260 olayla ilgili olarak 645 şüpheliden 515'i yakalandığı bildirildi.

Suç aletlerinde ateşli silahlar önde

Cinayetlerin 123'ü tabanca, 88'i bıçak, 12'si tüfek, 13'ü darp, 9'u boğma, 15'i ise belirlenemeyen kayıtlara geçti.

İki ilçede cinayet yok

Kentte en çok cinayet 27 ile Fatih ilçesinde meydana gelirken Şile ve Adalar'da hiç cinayet olayı meydana gelmedi.Öldürme sebeplerinde ise ilk sıralarda kavga ve aile içi şiddet ve alacak verecek meselesi yer alıyor.

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