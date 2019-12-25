HABER /  SPOR

Haftanın hakemleri açıklandı Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kızağa çekildi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'de 17.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma
20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık Cumartesi
15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)

17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 Aralık Pazar
14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)

16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Dönmez uyardı: Enerji Kimlik Belgesi olmayan alım-satım ve kiralama yapamayacak
Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili kılıçları çekti: Ankara'da şantajcı bir grup var
FETÖ'ye yönelik operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda yakalama ve gözaltı
Dolar yüksek seviyeye çakıldı kaldı! 25 Aralık dolar kuru ne kadar?
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a rest: Memnun değilseniz bırakayım
Emin Çölaşan Ertuğrul Özkök'e saydırdı: Resmen sapıttı genç kızlara hava atıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir Montrö Boğazlar Sözleşmesi dikkat çeken maddeleri
Kanal İstanbul Montrö sözleşmesini bitirir mi? Unutulan bir madde var
Ağrı'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Jennifer Lopez fiziğiyle görenleri mest etti genç kızlara taş çıkarıyor!
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez’le anlaşmaya vardı
Ehliyet değiştirme son gün ne zaman 2020 cezası var mı?
Yorumlar 7 yorum