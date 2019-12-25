Haftanın hakemleri açıklandı Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kızağa çekildi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'de 17.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık Cumartesi

15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)

17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 Aralık Pazar

14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)

16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)